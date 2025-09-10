Σεξουαλικές επιθέσεις στις συγκοινωνίες: Δύο περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες, οδηγός εγκλώβισε 52χρονο στο E14 (Βίντεο)

Φόβος και τρόμος έχουν γίνει τα μέσα συγκοινωνίας στην Αθήνα καθώς την Δευτέρα είχαμε δύο σεξουαλικές παρενοχλήσεις με διαφορά λίγων ωρών σε λεωφορεία.

Στην πρώτη περίπτωση ένας άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά μία κοπέλα μόλις 22 ετών καθώς άρχισε να την αγγίζει σε σημεία του σώματος της μέσα στο λεωφορείο Ε14. Ευτυχώς στην συγκεκριμένη περίπτωση ο οδηγός κατάλαβε τι γίνεται και -όπως ανέφερε στο STAR σε βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα- παγίδευσε τον δράστη, κλείνοντας τις πόρτες.

«Αδερφέ μην της μιλάς, κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ. Θέλω να σε παρακαλέσω. Να μην παρακαλέσεις τίποτα, κάτσε κάτω. Κάτσε πιο πίσω. Να μην απλώνεις χέρι», φαίνεται να λέει ο οδηγός.

«Έχω σταματήσει στον Άγιο Θωμά γιατί έχω μια σεξουαλική παρενόχληση και έχουμε φωνάξει την αστυνομία». Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης και εξασφάλισε το STAR, ακούγεται ο 52χρονος άνδρας να ζητάει συγγνώμη.

Ο οδηγός περιγράφει πώς έγινε το περιστατικό.

«Η κοπέλα φώναξε δυνατά ”Είσαι ανώμαλος”. Λέω τι έγινε, μου λέει με χάιδεψε, μου έπιασε το στήθος, μου έπιασε τα πόδια. Οι πόρτες δεν ανοίγουν λέω σε κανένα. Είχα και δέκα επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δε μπορούσε να μιλήσει».

Στην συνέχεια, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στη στάση του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι προκειμένου να συλλάβουν τον άνδρα.

Το πρώτο περιστατικό έγινε στις 11 το πρωί της Δευτέρας στο Μαρούσι. Το δεύτερο περιστατικό έγινε στη μία τα ξημερώματα στην Πατησίων, όταν ένας άνδρας από το Μπαγκλαντές κατέβασε τα ρούχα του μέσα στο τρόλεϊ 11 και ακούμπησε γυμνός μια 36χρονη από την Αλβανία.