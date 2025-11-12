Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών – Διέφυγαν κόβοντας τα συρματοπλέγματα

Εξέγερση και απόδραση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12.11) σε δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών με την ένταση να είναι σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με το epiloges.tv, μετανάστες που μένουν στη δομή έκοψαν τα συρματοπλέγμετα και διέφυγαν, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση στη συγκεκριμένη μονάδα είναι διαρκής, καθώς εκεί φιλοξενούνται κυρίως μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν, οδηγώντας τους σε συναισθήματα οργής και μίσους.

Οι μετανάστες που μένουν στη δομή προέρχονται κατά κύριο λόγο από χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των μεταναστών που απέδρασαν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Σιντικής.