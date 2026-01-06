Σέρρες: Από ανακοπή λόγω υποθερμίας ο θάνατος του 45χρονου πυροσβέστη που εντοπίστηκε νεκρός στο όρος Μπέλες

Νέα στοιχεία φωτίζουν τις συνθήκες θανάτου του 45χρονου αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος και διοικητή του κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου σε δύσβατη χαράδρα στο όρος Μπέλες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο άτυχος αξιωματικός δεν έφερε τραύματα που να προκάλεσαν τον θάνατό του. Όπως προκύπτει, κατέληξε από παθολογικά αίτια που συνδέονται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες της περιοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο anexartitos.gr, στο ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρεται ότι ο θάνατος επήλθε από ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο (ανακοπή), το οποίο προκλήθηκε λόγω υποθερμίας.

Οι ιατροδικαστικές αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο που να παραπέμπει σε αυτή. Ο χρόνος θανάτου προσδιορίζεται στις πρώτες δύο ημέρες από την εξαφάνισή του, δηλαδή στις 23 ή 24 Δεκεμβρίου 2025.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι η σορός του βρέθηκε χωρίς τον ρουχισμό του, κάτι που αποδίδεται στην υποθερμία. Πρόκειται για γνωστό ιατρικό φαινόμενο, τη λεγόμενη «παράδοξη απογύμνωση», κατά το οποίο το άτομο, λόγω διαταραχής του μηχανισμού θερμορύθμισης, αισθάνεται ψευδώς έντονη ζέστη.

Οι εκδορές που εντοπίστηκαν στα χέρια του χαρακτηρίζονται επιφανειακές και δεν ήταν ικανές να προκαλέσουν τον θάνατο, ενώ δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος ούτε στο σώμα ούτε στα ρούχα του. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις ήταν καθαρές και δεν ανέδειξαν επιβαρυντικά ευρήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με το αυτοκίνητό του και έκτοτε αγνοούνταν. Η σορός του εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο, στη δύσβατη περιοχή «Χωνί», στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του όρους Μπέλλες.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του, καθώς και το όχημά του, ολοκληρώνοντας το παζλ της υπόθεσης.