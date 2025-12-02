Σέριφος: Επιβάτης άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο «Άρτεμις»

Μία τραγωδία σημειώθηκε στη Σέριφο καθώς ο πρωί της Τρίτης (02/12) έχασε τη ζωή του ένας επιβάτες μέσα στο πλοίο «Άρτεμις».

Ειδικότερα, το πρωί της Τρίτης, η Λιμενική Αρχή στη Σέριφο ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του Άρτεμις», ότι ένας 86χρονος ημεδαπός απεβίωσε ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.