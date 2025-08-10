Σεισμός στην Τουρκία, ένας νεκρός: “Δεν εντάσσεται στα ρήγματα που επηρεάζουν την Ελλάδα” λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Καθησυχαστικός σχετικά με την επιρροή που μπορεί να έχει ο σεισμός που έγινε στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας το απόγευμα της Κυριακής (10/8) εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Ευθύμης Λέκκας.

Ο σεισμός φαίνεται να ενεργοποίησε το ρήγμα της περιοχής το οποίο δίνει δεκάδες μετασεισμούς μέχρι τώρα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι τα 6,1 Ρίχτερ ήταν ο κυρία δόνηση κάτι που εξηγεί το πλήθος μικρότερων μετασεισμών που ακολούθησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, διευκρίνισε πως τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό.

Επιπλέον, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο και το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, τα οποία επηρεάζουν την Ελλάδα.

«Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή», ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας πως «τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς».

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι σε μία βορειοδυτική κατεύθυνση και δεν είναι προς τα βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά έτσι ώστε να υπάρχουν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας.

«Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός που έχει επιφέρει κάποιες σημαντικές βλάβες στην περιοχή και τα κτίριά της, γιατί τα εν λόγω έχουν αυξημένη τρωτότητα. Δεν αποκλείεται η συνέχεια αυτού του σεισμού σε παρακείμενα ρήγματα, που χαρακτηρίζουν όλη την περιοχή με διεύθυνση βορειοανατολική ή νοτιοδυτική» κατέληξε.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Κωνσταντινούπολης, η δόνηση είχε μέγεθος 6,0 και εστιακό βάθος περίπου 7,7 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον Εγκέλαδο έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τουλάχιστον άλλοι τέσσερις έχουν τραυματιστεί, καθώς υπήρξαν πολλές καταρρεύσεις κτιρίων.

Εξελίσσονται μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν της τάξης των 4,6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 20:01. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ υπήρξαν ακόμη τρεις αισθητοί σεισμοί μεγέθους 4,6, 4,1 και 4 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, φοβούμενοι μετασεισμούς, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αντιληπτή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και την Αλεξανδρούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγωνία κάτω από συντρίμμια για δύο ανθρώπους

Παράλληλα, ο δήμαρχος της περιοχής Σερκάν Σακ ανέφερε ότι υπάρχουν καταρρεύσεις σε περισσότερα από 10 κτίρια, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα τριώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Μιλώντας στο τουρκικό ιδιωτικό κανάλι NTV, δήλωσε: «Έξι άνθρωποι έμεναν στο τριώροφο κτίριο. Τέσσερις έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα ερείπια, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης για τους υπόλοιπους δύο.» Balıkesir'de deprem nedeniyle yıkılan yapılar mevcut. pic.twitter.com/hKLkuZz5Hk ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 10, 2025

Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε κτίρια στα γύρω χωριά. Πρόσθεσε επίσης ότι και τζαμιά υπέστησαν ζημιές, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες.