ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

56 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
DEBATER NEWSROOM

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:33 ανοικτά των δυτικών ακτών της Κρήτης, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 56 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 29 χιλιόμετρα.

ΕΛΛΑΔΑ

