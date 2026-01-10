Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στον Δομοκό Φθιώτιδας – Έγινε αισθητός μέχρι την Πάτρα

Σεισμός 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:53 το πρωί του Σαββάτου στην Φθιώτιδα, ο οποίος έγινε αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού και είχε εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια, αλλά συνοδεύτηκε από δυνατό θόρυβο, ξυπνώντας το σύνολο των κατοίκων των Δήμων Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης, ενώ έγινε αισθητός σε όλη τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Καρδίτσα, ενώ αναφορές μας έγιναν ακόμη και από περιοχές όπως το Αγρίνιο και την Πάτρα (πάνω από 100 χλμ απόσταση από το επίκεντρο).