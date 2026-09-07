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Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αιτωλοακαρνανία – Αισθητός και στο Αγρίνιο

Κοντά στο Αιτωλικό το επίκεντρο

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Αιτωλοακαρνανία – Αισθητός και στο Αγρίνιο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:15

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου ο οποίος έγινε αισθητός στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Αιτωλικό.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου,  Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Αιτωλικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

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Ειδικότερα, οι συντεταγμένες του σεισμού προσδιορίζονται σε γεωγραφικό πλάτος 38,512° Βόρεια και γεωγραφικό μήκος 21,3341° Ανατολικά.

Λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.  Σημειωτέον πως στις 13:18 προηγήθηκε και δόνηση 1,8 ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

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