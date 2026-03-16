Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Πού ήταν το επίκεντρο
Πόσο ήταν το εστιακό βάθος
Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16/3 ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 80 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Χρυσής Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ