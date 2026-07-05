Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος που συνελήφθη – Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Ενώπιων των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών οδηγείται ο 76χρονος που συνελήφθη για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο.

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Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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Πάνω από 20 χιλιόμετρα η έκταση του νέφους

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων. Όπως μεταδόθηκε, η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη, ενώ από ζωντανές εικόνες διακρινόταν το νέφος πάνω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού.

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Παράλληλα, τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Ιουλίου ήχησε μήνυμα από το 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Συνολικά, τέσσερα μηνύματα του 112 εστάλησαν στους κατοίκους, για απομάκρυνση από Ανθούπολη και Φιλοθέη, αλλά και για μέτρα προστασίας λόγω των πυκνών καπνών.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Οι εναέριες επιχειρήσεις ενισχύονται συνεχώς, με αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν αλλεπάλληλες ρίψεις νερού, αξιοποιώντας για υδροληψία τον Θερμαϊκό Κόλπο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το πεδίο, εξετάζεται ακόμη και η χρήση επιβραδυντικού υγρού, προκειμένου να μειωθεί η ένταση της φωτιάς και να μπορέσουν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως μεταφέρθηκε από το σημείο, η επιχείρηση κατάσβεσης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ακόμη ώρες, καθώς μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εξακολουθούν να σημειώνονται διαδοχικές εκρήξεις. Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από δέκα εκρήξεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Τέσσερις πυροσβέστες στο Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπεδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες ή μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, πέραν του πυροσβέστη με τα αναπνευστικά προβλήματα.