Καιρός: Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι σήμερα – “Πορτοκαλί συναγερμός” για πυρκαγιά σε 9 περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, λόγω των ενισχυμένων ανέμων που αναμένεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σήμερα η αστάθεια του καιρού περιορίζεται ακόμη περισσότερο ενώ οι άνεμοι ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό» για φωτιά τουλάχιστον 9 περιοχές. Ανάμεσά τους και η Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο 24ωρο αναμένονται λίγες μπόρες στα ανατολικά και τα νότια ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις στο Αιγαίο και στα ηπειρωτικά ανατολικών και νοτίων περιοχών φτάνοντας ακόμα και τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια αλλά και λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήττεται από το Σάββατο λόγω της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, αναμένονται άνεμοι έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί το ανώτατο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ανάρτηση για τους ανέμους στο Ωραιόκαστρο έκανε και ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Το πεδίο των ανέμων στο Ωραιόκαστρο. Η εικόνα του ανέμου στο Ωραιόκαστρο για τις επόμενες 48 ώρες δείχνει διακυμάνσεις στην ένταση, με περιόδους ενίσχυσης κυρίως στις ριπές. Τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα δεν συμφωνούν απόλυτα, καθώς το ICON-EU δίνει αισθητά ισχυρότερο σενάριο σε σχέση με το ECMWF, ιδιαίτερα στα μέγιστα των ριπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για επιχειρησιακούς λόγους, επιλέγουμε να λαμβάνουμε υπόψη το δυσμενέστερο διαθέσιμο σενάριο, όχι επειδή θεωρούμε βέβαιο ότι θα επαληθευτεί, αλλά ώστε να υπάρχει καλύτερη ετοιμότητα και να μη μας αιφνιδιάσει μια πιθανή ισχυρότερη εξέλιξη. Με απλά λόγια, στην προετοιμασία κρατάμε το “χειρότερο” σενάριο, ώστε στην πράξη να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι και ασφαλέστεροι».

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε 9 περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος σε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αττική

Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες

περιοχές Κορινθίας και Εύβοιας

Ταυτόχρονα υπάρχει «κίτρινος συναγερμός» σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός σήμερα 05.07.2026

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Χαλκιδική) και βαθμιαία στην Θράκη πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πιθανόν το μεσημέρι απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 06.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς , στα νησιά τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.