Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό – Ταρακουνήθηκε το νησί
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:39 σε υποθαλάσσια περιοχή κοντά στην Αμοργό.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χλμ.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλο το νησί, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.
