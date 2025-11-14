Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό – Ταρακουνήθηκε το νησί

Περισσότερα σε λίγο...

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό – Ταρακουνήθηκε το νησί
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:39 σε υποθαλάσσια περιοχή κοντά στην Αμοργό.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλο το νησί, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ