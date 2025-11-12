Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο: Ο υπουργός Άμυνας αισθάνθηκε τη δόνηση on air – «Κουνάει ακόμη» (Βίντεο)

Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν την Τετάρτη (12/11/2025) δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,2 και 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο, με επίκεντρο 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 11:36 το πρωί και είχε διάρκεια 15 δευτερολέπτων, ενώ ο δεύτερος αργότερα το απόγευμα, στις 16:31, προκάλεσε έντονο πανικό στους κατοίκους και έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δόνησης, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση με τον δημοσιογράφο Μανώλη Καλαντζή στον Cyprus Times, όταν και οι δύο αντιλήφθηκαν τον σεισμό. Ο κ. Πάλμας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Κουνάει ακόμη», ενώ ο δημοσιογράφος τόνισε ότι «είμαι στον 11ο όροφο και πηγαινοέρχομαι ακόμη».

Στο διάστημα ανάμεσα στις δύο μεγάλες δονήσεις σημειώθηκαν αρκετοί μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων έφτασε τα 4,7 Ρίχτερ. Παρά την αναστάτωση και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, η Κύπρος, παρά τη σεισμική της δραστηριότητα, σπανίως αντιμετωπίζει σοβαρές ζημιές από σεισμούς.