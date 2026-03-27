Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Έγινε αισθητός και στη Θεσπρωτία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27.03) στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χλμ. Νότια της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Θεσπρωτία.