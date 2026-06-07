Σεισμοί στην Εύβοια: Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – Δεν υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων

Σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ, μετά τις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που εκδηλώθηκαν στις 12:58, 13:00 και 13:02, αντίστοιχα, σήμερα με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

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Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.