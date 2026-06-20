Μαλακάσα: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 28χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές όχημα

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο οδηγό πολυτελούς οχήματος πέρασαν οι αρχές συνέλαβαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου στη Μαλακάσα, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο 28χρονος συνελήφθη το πρωί, στην εθνική Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας όταν αστυνομικοί τον είδαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας διαρκώς λωρίδες κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως οι αστυνομικοί ξεκίνησαν καταδίωξη, ακινητοποιώντας τον στο ύψος των διοδίων Αφιδνών και υποβάλλοντάς τον σε έλεγχο.

Σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.