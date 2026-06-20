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ΕΛΛΑΔΑ

Μαλακάσα: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 28χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές όχημα

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Μαλακάσα: Χειροπέδες σε μεθυσμένο 28χρονο που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές όχημα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο οδηγό πολυτελούς οχήματος πέρασαν οι αρχές συνέλαβαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου στη Μαλακάσα, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ο 28χρονος συνελήφθη το πρωί, στην εθνική Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας όταν αστυνομικοί τον είδαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας διαρκώς λωρίδες κυκλοφορίας.

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Αμέσως οι αστυνομικοί ξεκίνησαν καταδίωξη, ακινητοποιώντας τον στο ύψος των διοδίων Αφιδνών και υποβάλλοντάς τον σε έλεγχο.

Σε αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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