Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε νοτιοανατολική Αττική και Χελιδόνι Ηλείας – Μάχη με διάσπαρτες εστίες

Καλύτερη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας, καθώς οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, είναι σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Η νύχτα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν δύσκολη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός καθώς και καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με εθελοντές ήταν επί ποδός όλο το βράδυ καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου ενώ στο σημείο έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αναμένονται και σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε όλη την περίμετρο οι οποίες αντιμετωπίζονται ενώ οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι αρκετές, ωστόσο η καταγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νωρίτερα σήμερα μία νέα εστία πυρκαγιάς ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον ‘Αγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις που ήδη επιχειρούν στην περιοχή. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των οικισμών ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν προς Αθήνα ενώ εκδόθηκε εκ νέου 112 για τους κατοίκους του οικισμού Χάρβαλο Κερατέας ζητώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κινηθούν προς Ανάβυσσο. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού από αέρος για να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις ενώ στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί από το πρωί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα τα οποία ανάλογα με την εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ενισχυθούν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς κι έλαβε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική μέχρι τα όρια του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας. Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς εντοπίστηκε νεκρός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς εντός πλινθόκτιστης κατασκευής. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρήκαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του κτίσματος, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσικλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν από νωρίς το μεσημέρι σε κατοίκους οικισμών της περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτούς, λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα Όλυμπος, ‘Αγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.