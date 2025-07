Σε ύφεση η φωτιά στον Φενεό Κορινθίας: Κάηκε παρθένο δάσος, ζημιές σε σπίτια – Εκκενώσεις οικισμών και δύο συλλήψεις

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 22/7 στον Φενεό Κορινθίας, αφού έκανε στάχτη παρθένο δάσος και προκάλεσε ζημιές σε αρκετά σπίτια.

Η φωτιά πλέον βρίσκεται σε ύφεση, ύστερα από την ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου οι φλόγες να μην κατέβουν περισσότερο στο βουνό και κινδυνεύσουν χωριά.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας, άρχισαν και πάλι τις ρίψεις τα εναέρια μέσα. The forest fire in Corinthia, Greece is out of control….🔥pic.twitter.com/vaZHmD2n6D— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί τόπου βρίσκονται 218 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντο, 68 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν χθες 27 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 15 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων δύο για τον συντονισμό τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.15 σε δασική έκταση, σε απόκρημνα και δύσβατα σημεία με πυκνή βλάστηση, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο η εξασθένιση των ανέμων έχει συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στην περιοχή της Καστανιάς, 10 εγκαταλελειμμένα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ενώ σε 5 κατοικήσιμα έχουν προκληθεί ζημιές στις στέγες, ωστόσο ο τελικός απολογισμός θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν από τους οικισμοός Κιόνια, Στυμφαλία, Μάτσιζα, Καρτέρι, Δροσοπηγή, Καστανιά και Λαύκα.

Επίσης, για την πυρκαγιά, Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κορίνθου προχώρησαν στην σύλληψη των δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση στην περιοχή του Φενεού κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση.