Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σπαθοβούνι στην Κορινθία.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στο ύψος των διοδίων Άγιος Βασίλειος του Δήμου Κορινθίων-Τενέας. Στο σημείο, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, λίγο αργότερα ήχησε το 112 προς τους πολίτες στην περιοχή Σπαθοβούνι να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και γίνεται ανάπτυξη των δυνάμεων και προσπάθειες κατάσβεσης της.