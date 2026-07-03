Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ήχησε το 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Βίντεο – Φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:07

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σπαθοβούνι στην Κορινθία.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στο ύψος των διοδίων Άγιος Βασίλειος του Δήμου Κορινθίων-Τενέας. Στο σημείο, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ έχει μεταβεί και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, λίγο αργότερα ήχησε το 112 προς τους πολίτες στην περιοχή Σπαθοβούνι να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτογραφία

Η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και γίνεται ανάπτυξη των δυνάμεων και προσπάθειες κατάσβεσης της.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ