Σε ύφεση η φωτιά στο Κουνούπι Ερμιονίδας

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Ερμιονίδας στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε δασική έκταση και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για ετοιμότητα και εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα που βρισκόταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα καθώς επιχείρησαν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.