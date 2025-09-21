Φωτιά στην Ερμιονίδα: Καίει κοντά σε σπίτια – ήχησε το 112 για εκκένωση στα Βεργαίικα, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Κουνούπι Ερμιονίδας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή.

Μάλιστα λίγο μετά τις 9 το πρωί ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών“ ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Ακολούθησε νέο μήνυμα από το 112 λίγο μετά τις 10 το πρωί ζητώντας από τους πολίτες να εκκενώσουν τα Βεργαίικα και να κατευθυνθούν προς Πόρτο Χέλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Πόρτο_Χέλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ερμιονίδα έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων μαζί με 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.