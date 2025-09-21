iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ερμιονίδα: Καίει κοντά σε σπίτια – ήχησε το 112 για εκκένωση στα Βεργαίικα, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες

Φωτιά στην Ερμιονίδα: Καίει κοντά σε σπίτια – ήχησε το 112 για εκκένωση στα Βεργαίικα, ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:46

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Κουνούπι Ερμιονίδας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή.

Μάλιστα λίγο μετά τις 9 το πρωί ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

“Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

Ακολούθησε νέο μήνυμα από το 112 λίγο μετά τις 10 το πρωί ζητώντας από τους πολίτες να εκκενώσουν τα Βεργαίικα και να κατευθυνθούν προς Πόρτο Χέλι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ερμιονίδα έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων μαζί με 14 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

