Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες – ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρα (Εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα 13/4 στα Καρναζέικα Αργολίδας.

Σύμφωνα με το argolida24.gr, αυτοκίνητο που κινείτο στην περιοχή, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε συστήματα ποτίσματος και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε δύο μεγάλα δέντρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.