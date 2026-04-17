Αργολίδα: Τραγωδία με νεκρό 35χρονο από σύγκρουση μηχανών – Τραυματίας ένας 16χρονος (εικόνα)

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε τo βράδυ της Πέμπτης (17/4), αυτή την φορά στην Αργολίδα, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 35χρονου.

Όπως μεταδίδει το argolika.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη μετά τις 10 τη νύχτα της Πέμπτης (16/4/2026) στο Τολό Αργολίδας έξω από το Δημοτικό σχολείο της περιοχής όταν οι μηχανές συγκρούστηκαν μετωπικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο του Άργους.

Ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του και ο 16χρονος οδηγός της άλλης μηχανής έχει τραυματιστεί σοβαρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.