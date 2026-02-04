Σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό απολυτήριο – Τι αλλάζει για Λύκειο και είσοδο στα πανεπιστήμια

Έγινε το πρώτο βήμα για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου, καθώς όπως αποφασίστηκε ο εθνικός διάλογος αναμένεται να αρχίσει μέσα στον Φεβρουάριο και να διαρκέσει εννέα μήνες.

Στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι η αναβάθμιση του Λυκείου και της αξιοπιστίας του απολυτηρίου, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, και η μείωση της πίεσης των Πανελλήνιων Εξετάσεων.

Ωστόσο, αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τουλάχιστον προς το παρόν.

Με το νέο σύστημα, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028, εξετάζεται να συνυπολογίζεται ο βαθμός των Πανελλαδικών με τις προφορικές και γραπτές επιδόσεις των μαθητών στην Α’ και Β’ λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπό συζήτηση αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ενσωματωμένες στο Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα είναι και το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επί της ουσίας, αυτό που αλλάζει είναι ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο δεν θα εξαρτάται από ένα γραπτό διαγωνισμό αλλά από όλη την παρουσία στο λύκειο.

Η διαδικασία θα αρχίσει την προσεχή εβδομάδα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και προγραμματίζεται να διαρκέσει εννέα μήνες. Έως τον Οκτώβριο του 2026 αναμένεται η τελική έκθεση της πρότασης.

Σήμα έναρξης των επίσημων διαδικασιών για την υλοποίηση του Εθνικού Απολυτηρίου έδωσε ο χθες Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αυτή η συζήτηση η οποία ουσιαστικά ξεκινά σήμερα είναι μια άσκηση στην οποία πρέπει να μετέχουν όλοι. Πρέπει να μετέχει προφανώς η πολιτεία, η οποία θα βάλει το πλαίσιο του διαλόγου, πρέπει να μετέχουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, οι ίδιοι οι μαθητές, σε έναν κοινό προβληματισμό, όπου θα αποτιμηθούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από το 2019 αλλά κυρίως θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε για το μέλλον του Λυκείου, για το σχέδιο το οποίο πρέπει να έχει η χώρα γι’ αυτό το οποίο αποκαλούμε “Εθνικό Απολυτήριο”, από τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουμε ότι το Λύκειο δεν πρέπει να είναι απλά ένας στείρος χώρος προετοιμασίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο».

Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα:

-Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό και κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

-Σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την εξεταστική διαδικασία.

-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους.

-Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

-Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, η μεταρρύθμιση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του Λυκείου και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, δίκαιου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.