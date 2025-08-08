Σε συναγερμό η Πυροσβεστική – Γενική επιφυλακή όλων των δυνάμεων

Σε γενική επιφυλακή τίθενται όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος, λόγω των πολλαπλών συμβάντων και τον επικρατουσών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Η φωτιά στην Κερατέα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) με το μέτωπο να μαίνεται ανεξέλεγκτο και τις Αρχές να εκκενώνουν οικισμούς.

Ειδικότερα, μετά από αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, εκκενώθηκαν οι οικισμοί. Μηνύματα από το 112 άρχισαν να στέλνονται στα κινητά των κατοίκων λίγο πριν στις 3 το μεσημέρι για την εκκένωση περιοχών καθώς φωτιά βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Πλέον, οι φλόγες της φωτιάς που καίει την Κερατέα από το μεσημέρι της Παρασκευής έχουν φτάσει σε σπίτια.

Συναγερμός στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας.

Συγκεκριμένα, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, με 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα να έχουν κινητοποιηθεί για να μεταβούν στο σημείο.