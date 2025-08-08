Φωτιά στην Κερατέα: Σοκαριστικά βίντεο με σπίτια να καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά
Κόποι μιας ζωής γίνονται στάχτη
Στις φλόγες έχουν τυλιχθεί σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8.
Οι εικόνες είναι σοκαριστικές με τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά.
Οι τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών με τις φλόγες δεν κατάφεραν να τα σώσουν, με κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη.
