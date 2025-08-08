Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Σοκαριστικά βίντεο με σπίτια να καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά

Κόποι μιας ζωής γίνονται στάχτη

Φωτιά στην Κερατέα: Σοκαριστικά βίντεο με σπίτια να καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά
DEBATER NEWSROOM

Στις φλόγες έχουν τυλιχθεί σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας από τη φωτιά που έχει ξεσπάσει το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8.

Οι εικόνες είναι σοκαριστικές με τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να καίγονται μέσα σε λίγα λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών με τις φλόγες δεν κατάφεραν να τα σώσουν, με κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ