ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:15

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο σημείο, επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα υπήρξε και μήνυμα του 112 προς τους πολίτες για εκκενώσεις οικισμών: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο».

Δείτε τις εικόνες:

