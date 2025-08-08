Φωτιά σε δασική έκταση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο σημείο, επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 80 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα 6 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Λίγο αργότερα υπήρξε και μήνυμα του 112 προς τους πολίτες για εκκενώσεις οικισμών: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο». ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Πελόπιο #Καυκωνία και #Πλάτανος της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 8, 2025

Δείτε τις εικόνες: