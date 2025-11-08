Σε ισχύ από σήμερα το νέο σχέδιο για την αστυνόμευση καταυλισμών Ρομά – Υπό τον έλεγχο του «ελληνικού FBI» 152 σημεία σε όλη τη χώρα

Από σήμερα (08.11) τίθενται υπό τον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας που αποκαλείται «ελληνικό FBI» 152 σημεία σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου για τον περιορισμό της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας στους καταυλισμούς Ρομά.

Σήμερα η εφαρμογή του σχεδίου 24ωρης αστυνόμευσης θα τεθεί σε ισχύ στις παρακάτω περιοχές:

Θεσσαλονίκη

Στερεά Ελλάδα (Θήβα – Χαλκίδα – Φθιώτιδα)

Θεσσαλία (Λάρισα – Καρδίτσα)

Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες – Ημαθία)

Δυτική Ελλάδα (Μεσολόγγι, Ηλεία, Αχαία)

Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Τι προβλέπει το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Το επιχειρησιακό σχέδιο, που είχε εξαγγελθεί εδώ και μήνες από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προβλέπει 24ωρη αστυνόμευση με τη συμμετοχή 473 αστυνομικών, οι οποίοι θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και προληπτικές δράσεις σε περιοχές με αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η ειδική υπηρεσία, με έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., θα αναλάβει την εποπτεία 25 περιοχών σε όλη τη χώρα, όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει χαρτογράφηση των οικισμών Ρομά, σύσταση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης, καθώς και συστηματική ενημέρωση των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι σε πρόσωπα και κατοικίες, ενώ προβλέπονται επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παράνομου οπλισμού και άλλων μορφών παραβατικότητας.

Η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου στην Αττική θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσεται και η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών που θα λειτουργούν ως «γέφυρα» επικοινωνίας ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και τις τοπικές κοινότητες.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η επιχείρηση να μην περιοριστεί σε ένα καθαρά αστυνομικό επίπεδο, αλλά να αποτελέσει εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι Ρομά.