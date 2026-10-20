Ξεκινούν σήμερα οι κινητοποιήσεις φοιτητών κι εκπαιδευτικών – Αύριο η κορύφωση με την πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν μέχρι αύριο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα στις 6:00 το απόγευμα με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου έχει προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές και θα συνεχιστούν αύριο, Τετάρτη, με συλλαλητήρια σε τρεις πόλεις: στην Αθήνα στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11:30 στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Πάτρα στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

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Την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί και 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ. Παράλληλα έχει προκηρυχθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη των κενών και ασφαλή σχολεία, ενώ ζητούν και την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και πολλά άλλα ιδρύματα.

Παράλληλα, σε στάση εργασίας αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, προχωρά και η ΑΔΕΔΥ.

Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να ενώσουν τη φωνή τους με τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές, τους μαθητές και τους γονείς τους, που διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστική στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, ασφαλή σχολεία, ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών, δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Επίσης, απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο Δημόσιο να ενώσουν τη φωνή τους με τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων και τους συνταξιούχους, που διεκδικούν υγεία για όλο τον λαό, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αυξήσεις στους μισθούς».

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Στην ίδια ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Χαιρετίζουμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας στη Γαλλία, που εδώ και έναν μήνα έχουν κατακλύσει τους δρόμους της χώρας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

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«- Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια.

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

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– Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία, με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές και κάλυψη όλων των αναγκών.

– Στήριξη των μαθητών και των φοιτητών και διασφάλιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων.

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– Προστασία των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων».

Επί ποδός η Αστυνομία

Η Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση εν όψει των κινητοποιήσεων, με κορύφωση την Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο μέρος της δύναμης της ΕΛΑΣ θα είναι επί ποδός σε όλες τις πόλεις όπου θα γίνουν συγκεντρώσεις. Στο υπουργείο δεν περνούν απαρατήρητα όσα συμβαίνουν σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία.

Σχεδιάζονται προέλεγχοι αντίστοιχοι με εκείνους που γίνονται στις μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων από χώρους που συχνά προκαλούν επεισόδια. Βασικός στόχος της Αστυνομίας είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη. Προειδοποίησε ωστόσο ότι, αν κάποιοι επιδιώξουν να αμαυρώσουν τις συγκεντρώσεις με επεισόδια, θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις.