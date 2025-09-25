Σε αμόκ ο Παλαιστίνιος που λήστεψε πεζό και δάγκωσε αστυνομικό – Τα ψεύτικα στοιχεία και το βίαιο παρελθόν

Παλαιστίνιος σε αμόκ, προσπάθησε να τραυματίσει με ψαλίδι ανυποψίαστη γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας, τραυμάτισε δυο αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και χτύπησε με μπουκάλι πολίτη για να του κλέψει τσαντάκι που περιείχε 600 ευρώ!

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας με δράστη έναν 24χρονο άνδρα το βράδυ της Τρίτης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα στην συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη, να προσπαθεί να μαχαιρώσει στην κοιλιά μια γυναίκα που έτυχε να περνάει από το σημείο.

Ο 24χρονος εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών, φώναζε «Αλλαχού Άκμπαρ», δηλαδή «ο θεός είναι μεγάλος», την στιγμή που πραγματοποιούσε την δολοφονική του απόπειρα με ένα ψαλίδι.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή και αντιλήφθηκαν το περιστατικό προσπάθησαν να τον ακινητοποιούσουν, με τον 24χρονο αρχικά να δαγκώνει το δεξί πόδι του ενός αστυνομικού και στην συνέχεια, να τραυματίζει με κλωτσιά στο πρόσωπο έναν δεύτερο!

Τελικά ο «εξαγριωμένος» άνδρας ακινητοποιήθηκε και όπως διαπιστώθηκε, είχε αφαιρέσει από πεζό λίγη ώρα νωρίτερα, ένα τσαντάκι με 600 ευρώ, αφού πρώτα τον είχε χτυπήσει με γυάλινη φιάλη στο κεφάλι.

Ο πρώτος αστυνομικός με το τραύμα στο πόδι αρχικά μετέβη στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» για την παροχή πρώτων βοηθειών και εν συνεχεία στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Τα ψεύτικα στοιχεία και το βίαιο παρελθόν

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ο κατά δήλωση του, Παλαιστίνος μετανάστης, που έδωσε αρχικά πλαστά στοιχεία ταυτότητας, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε απασχολήσει τις αρχές.

Όπως διαπιστώθηκε είχε εισέλθει παρανόμως στην χώρα, μέσω Σάμου στις 21 Απριλίου του 2022. Στις 27 Ιουλίου του 2023, είχε συλληφθεί στην Κω για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στις 6 Ιανουαρίου του 2024, είχε συλληφθεί επ΄ αυτοφώρω για πρόκληση σωματικών βλαβών, αντίσταση και απείθεια. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, εντοπίστηκε στον Κολωνό, να διαμένει ακόμη στη χώρα χωρίς νόμιμα έγγραφα και διατάχθηκε η διοικητική του απέλαση.

Στην ίδια περιοχή συνελήφθη και στις 3 Μαρτίου του 2025, με τις κατηγορίες της απείθειας και της αντίστασης.

Στις 30 Αυγούστου και στις 15 Ιουλίου, είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορές, ενώ για την τελευταία του σειρά από επιθέσεις, κατηγορείται για αντίσταση, απείθεια και ληστεία.

Στην κατοχή του οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο είχε ένα ψαλίδι και ένα μαχαίρι.