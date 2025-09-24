Πανικός στο κέντρο της Αθήνας: Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα – Δάγκωσε και κλώτσησε αστυνομικούς

Σε επίθεση με ψαλίδι εις βάρος μιας γυναίκας προχώρησε το βράδυ της Τρίτης, στην οδό Σωκράτους, στο κέντρο της Αθήνας, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος.

Αστυνομικοί τον είδαν, πήγαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο αυτός δάγκωσε έναν στο πόδι και έριξε κλωτσιές στον δεύτερο.

Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι νωρίτερα είχε αρπάξει 600 ευρώ από άλλο αλλοδαπό χτυπώντας τον με ένα μπουκάλι στο κεφάλι.

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς επιπλέον βρέθηκαν στην κατοχή του σε σακίδιο, πέντε μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.