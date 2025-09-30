Σαρωτική επιχείρηση στην Αθήνα: Τέσσερις συλλήψεις για ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, χθες Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Αθήνα.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 47 και 35 ετών, και δύο ημεδαπούς, ηλικίας 46 και 31 ετών. Στο πλαίσιο δράσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν στην κατοχή τους –κατά περίπτωση– συνολικά 4,25 γραμμάρια ηρωίνης και 5,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συσκευασμένα σε διάφορες αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ορισμένοι φέρονται να έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και σε κλοπές, ληστείες και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.