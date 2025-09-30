Εντοπίστηκαν πάνω από 22 κιλά κάνναβης σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο (φωτογραφίες)

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης βρέθηκε σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025. Η συντονισμένη δράση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της ίδιας περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση βασίστηκε σε βάσιμη πληροφορία που παρείχαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Αγίου Παντελεήμονα σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στην Αττική και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Ακολούθησε ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων καθώς και φυσική επιτήρηση του χώρου.

Κατά την έρευνα στην αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

22 κιλά και 781 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος σπόρων κάνναβης και

νάιλον συσκευασίες για διακίνηση των ποσοτήτων.

Στον χώρο εντοπίστηκε και συνελήφθη 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

