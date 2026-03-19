Σαντορίνη: Κατολισθήσεις βράχων «έκλεισαν» το λιμάνι του Αθηνιού

Η τελευταία κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη Σαντορίνη, διότι σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η πρόσβαση στο λιμάνι του Αθηνιού.

Σύμφωνα με όσα γράφει το cyclades24.gr, οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει πιθανότητα νέων πτώσεων βράχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως συνέπεια, οι αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων έχουν διακοπεί, ενώ η κυκλοφορία οχημάτων προς και από το λιμάνι έχει «παγώσει». Παράλληλα, στον δρόμο προς το Αθηνιό έχει σχηματιστεί ουρά αυτοκινήτων, με οδηγούς που προσπάθησαν να φτάσουν στο λιμάνι χωρίς όμως να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.