Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα

Αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, Κυριακή (12/10) οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού σε πισίνα στη Σαντορίνη.

Ειδικότερα, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου της Σαντορίνης και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας που είναι και πιστοποιημένος ναυαγοσώστης κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε αντίθεση με τον 33χρονο πατέρα του παιδιού που αντιμετωπίζει την κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι αρχές πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο της πισίνας και η οικογένεια του ανήλικου περιμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σαντορίνη: Το χρονικό της τραγωδίας

Στην πισίνα του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη βρισκόταν ο ανήλικος, μαζί με τους τουρίστες γονείς του από την Ινδία. Ο 5χρονος ακολούθησε τον πατέρα του – χωρίς να γίνει αντιληπτός – στην πισίνα των ενηλίκων.

Όταν ο πατέρας του ξεκίνησε να τον ψάχνει, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην μοιραία πισίνα.

Παρά την άμεση επέμβαση τόσο της δικής τους όσο και του προσωπικού του ξενοδοχείου, ο μικρός δεν επανερχόταν.

Διασώστες έκαναν χρήση απινιδωτή και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Σαντορίνης όπου εν τέλει διαπιστώθηκε ο θάνατός του.