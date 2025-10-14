Σαμοθράκη: Αγωνία για 75χρονη τουρίστρια που χάθηκε στο νησί

Η Σαμοθράκη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, έπειτα από την εξαφάνιση μιας 75χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία, η οποία συμμετείχε σε οργανωμένο γκρουπ πεζοπορίας στο νησί.

Μαζί με άλλους 20 περιπατητές από τη Ρουμανία είχε φτάσει η γυναίκα στη Σαμοθράκη. Η διαδρομή τους ξεκινούσε από την περιοχή «Κεραίες» με προορισμό το «Φεγγάρι», ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά μονοπάτια του νησιού. Η 75χρονη κατά την ανάβαση, περίπου στα 1.200 μέτρα υψόμετρο, ένιωσε αδυναμία και ζήτησε να σταματήσει. Τα μέλη της ομάδας της ζήτησαν να παραμείνει στο σημείο μέχρι την επιστροφή τους, ωστόσο, όταν οι υπόλοιποι επέστρεψαν, εκείνη είχε εξαφανιστεί.

Άμεσα ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη πολύωρες έρευνες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πυροσβέστες, μέλη της ΕΜΑΚ Θράκης, αστυνομικοί και εθελοντές διασώστες, οι οποίοι επιχειρούν σε δύσβατα, επικίνδυνα σημεία του βουνού, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και χαράδρες με δύσκολη πρόσβαση.