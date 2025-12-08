Σάμος: Εντοπίστηκε νεκρός 12χρονος κατά τη διάσωση μεταναστών – Είχε διαμελιστεί από την προπέλα του σκάφους

Επιχείρηση διάσωσης 37 μεταναστών σημειώθηκε στη Σάμο την Δευτέρα (8/12) από στελέχη του Λιμενικού με συνδρομή από την αστυνομία.

Ανάμεσα στα 37 άτομα που εντοπίστηκαν στη Σβάλα Σάμου υπήρχε και μία σορός ενός παιδιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σάμου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο ανήλικος, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε διαμελιστεί από την προπέλα του σκάφους.

Σύμφωνα με το Samos24, o θάνατος του ανήλικου αγοριού (12 ετών) αποκαλύφθηκε κατά τη δεύτερη άφιξη μεταναστών στο νησί, η οποία σημειώθηκε στη Σβάλα λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα.

Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, κοντά στις έντεκα, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός, εστιάζοντας στη στιγμή της προσέγγισης του σκάφους στην ακτή.