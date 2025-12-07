Με φορτηγό-ψυγείο μεταφέρθηκαν οι σοροί των μεταναστών στο νοσοκομείο

Τη ζωή σε 17 μετανάστες κόστισε το ναυάγιο που σημειώθηκε το Σάββατο νότια της Κρήτης, με δύο επιζώντες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με το neakriti, ο αριθμός των θυμάτων ήταν τέτοιος που χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικό φορτηγό-ψυγείο λόγω έλλειψης χώρου στο νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ενώ μεγάλη κινητοποίηση στήθηκε με γραφεία τελετών για τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο.

Οι δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας, νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, έχουν συνέλθει και επικοινωνούν με τους γιατρούς, ενώ αναμένεται να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο ναυάγιο.

Μετά από μεγάλη κινητοποίηση των λιμενικών αρχών, οι σοροί των υπολοίπων θυμάτων μεταφέρθηκαν από την Ιεράπετρα στο ΠΑΓΝΗ, όπου σήμερα ξεκινά η διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου για κάθε θύμα.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά βάρκες που είχαν εντοπιστεί πρόσφατα να κινούνται προς την Κρήτη. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιβαίνοντες είχαν βρεθεί καλά στην υγεία τους, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο τραγικό το αποτέλεσμα αυτού του ναυαγίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επιβαίνοντες στη λέμβο είχαν παραμείνει μερόνυχτα στη θάλασσα, πριν ξεσπάσει η κακοκαιρία Byron, γεγονός που πιθανώς συνέβαλε στην τραγωδία. Οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του ναυαγίου και η ταυτότητα των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι το «πλωτό φέρετρο» εντοπίστηκε 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας από τουρκικό σκάφος, το οποίο ενημέρωσε άμεσα το Ελληνικό Λιμενικό. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν ενήλικοι και ανήλικοι, ενώ δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν ζωντανά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με συμπτώματα υποθερμίας και ασιτίας. Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 18 σορούς, ωστόσο σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού πρόκειται για 17 θύματα μεταναστών.