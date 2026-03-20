Σάμος: Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οβίδες με πυρίτιδα

Στον εντοπισμό οβιδών με πυρίτιδα προχώρησαν οι Αρχές την Πέμπτη 19/3 στην Σάμο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ερευνών για την παράνομη κατοχή, κατασκευή, χρήση, διακίνηση και εμπορία βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαραθοκάμπου εντόπισαν σε ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου στη Σάμο, -5- οβίδες με πυρίτιδα.

Οι οβίδες κατασχέθηκαν, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μαραθοκάμπου Σάμου.