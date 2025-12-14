Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Επιχείρηση «σκούπα» με δυο συλλήψεις – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Έγιναν έλεγχοι σε 15 άτομα και σε οικίες και καταστήματα

Σαλαμίνα: Επιχείρηση «σκούπα» με δυο συλλήψεις – Τι εντόπισαν οι Αρχές
DEBATER NEWSROOM

Ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12/12 στη Σαλαμίνα.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στο νησί της Σαλαμίνας με την πραγματοποίηση ελέγχων σε -15- άτομα και σε οικίες και καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα και -3- φυσίγγια,
  • κυνηγετική καραμπίνα με σβησμένο τον σειριακό αριθμό,
  • -32- φυσίγγια,
  • ξύλινο ρόπαλο,
  • -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια,
  • μεταλλική ράβδος,
  • -18- ναρκωτικά δισκία και
  • -5- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Κατόπιν συνελήφθησαν -2- άτομα, 23χρονος ημεδαπός και 28χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

