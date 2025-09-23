Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο Ρουμάνους για κατασκοπεία – Τι βρέθηκε στα κινητά τους

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας 22/9 δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας, στη Σαλαμίνα για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με δύο επιβαίνοντες, το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου.

Το σκάφος με τους δύο Ρουμάνους ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα περιπολικού σκάφους που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία).

Επίσης, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.