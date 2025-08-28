Φωτιά στη Σαλαμίνα: Συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού – Πάρτι που κινδύνευσε να καταστρέψει σπίτια

Μια πράξη ανευθυνότητας μετατράπηκε σε μεγάλο κίνδυνο για τη Σαλαμίνα, όταν φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Βασιλικά, απειλώντας σπίτια και περιουσίες, αλλά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική.

Το πάρτι που παραλίγο να προκαλέσει καταστροφή

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια γιορτής σε ιδιωτική κατοικία. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μίλησαν στην τηλεόραση του MEGA, οι συμμετέχοντες έριχναν βεγγαλικά και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν οι φλόγες σε επικίνδυνο σημείο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι περισσότερες από επτά φωτοβολίδες εξερράγησαν, ενώ οι παρευρισκόμενοι φώναζαν πανικόβλητοι «πω πω τι κάναμε ρε».

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά ένα αυτοκίνητο, ένα τροχόσπιτο γεμάτο ηλεκτρικές συσκευές και ένα σκάφος καταστράφηκαν από τις φλόγες.

Ο υπεύθυνος εντοπίστηκε

Ο 40χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ιδιοκτήτης του σπιτιού, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε ένα δυναμιτάκι, από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Ένας κάτοικος περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης: «Έριξαν κάποια βαρελότα ή καπνογόνα, δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν, και μέσα σε δύο λεπτά είδα από το παράθυρο τη φωτιά. Ήταν σοκαριστικό».