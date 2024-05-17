«Ροζ Πάνθηρες»: Αυτοί είναι οι δύο Σέρβοι που άδειαζαν κοσμηματοπωλεία στην Αθήνα

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των δύο Σέρβων, μελών της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες», που «άδειαζαν» κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο του ριφιφί μετά τη σύλληψή τους στα τέλη Απριλίου.

Σε βάρος των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους δράστες, που είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση με συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων, η οποία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τους:

(επ) JOVANOVIC ή MANGALOV (ον) ZORAN ή ANGEL του ZIVAN ή STOIMENOV και της IVANKA ή SVETLANA, γεννηθέντα την 11-10-1971 στη Σερβία και

(επ) TESIC ή PESIC (ον) SLADJAN του SVETOZAR και της SVETLANA, γεννηθέντα την 1-3-1974 στη Σερβία ή Σλοβενία

Ποιοι είναι οι «Ροζ Πάνθηρες»

Δυο διαρρήξεις με την μέθοδο του ριφιφί σε κοσμηματοπωλεία στην Αθήνα με λεία που φτάνει τις 316.000 ευρώ, είχαν διαπράξει τα δυο μέλη της οργάνωσης «Ροζ Πάνθηρες». Οι δυο δράστες πριν τη σύλληψή τους διέμεναν μόνιμα στην χώρα μας και είχαν εκτίσει ποινές φυλάκισης σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Το εν λόγω διεθνικό εγκληματικό δίκτυο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις καλά δομημένες και ιδιαίτερα δραστήριες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από άτομα που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και παρουσιάζουν διεθνή δράση, στοχοποιώντας κυρίως κοσμηματοπωλεία, στα οποία διαπράττουν είτε κλοπές είτε ληστείες, με διαφόρους τρόπους και μεθόδους ανάλογα με τις δεξιότητες, τεχνικές και ικανότητες των μελών τους που βρίσκονται σαν πυρήνες σε κάθε χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχείρηση πειθούς προς τα δεξιά της ΝΔ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφρικανική σκόνη και ζέστη διαρκείας από σήμερα -Αναλυτική πρόγνωση