Ρόδος: Πόσα ελάφια έχουν χαθεί από τη φωτιά – Δραματικές εκτιμήσεις (pics)

Αρκετά από τα ελάφια που διαβιούν στο νησί της Ρόδου και βρίσκονταν στη δασική περιοχή όπου εκδηλώθηκε και συνεχίζεται η φωτιά έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πυροσβεστών και των εθελοντών που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

«Έχουμε απώλειες αλλά δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής διότι δεν μπορούμε να πάμε στις περιοχές αφού η φωτιά μαίνεται», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και εντεταλμένος σύμβουλος για τον πρωτογενή τομέα, Φιλήμωνας Ζαννετίδης επισημαίνοντας ότι η εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα δεν είναι καθόλου καλή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αρκετά ελάφια, όπως και αρκετά αιγοπρόβατα, έχουν πέσει θύματα της πυρκαγιάς που μαίνεται για έβδομη ημέρα.

Κύριος βιότοπος των ελαφιών το δάσος που καίγεται

Η συγκεκριμένη περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά, το δάσος Απολλώνων-Λαέρμων, είναι από τους κυρίους βιότοπους των ελαφιών της Ρόδου.

«Ελπίζουμε ότι πολλά από τα ελάφια που βρίσκονταν σε αυτήν τη δασική περιοχή να έχουν καταφέρει να σωθούν διαφεύγοντας σε άλλες διπλανές δασικές περιοχές. Γενικότερα, πάντως, η ζημιά που έχει υποστεί το οικοσύστημα του νησιού από τη συνεχιζόμενη πυρκαγιά είναι πολύ μεγάλη αλλά το μέγεθος της καταστροφής θα διαφανεί μέσα στις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο κ. Ζαννετίδης.

Οι εικόνες με τα νεκρά ελάφια και κατσίκια στους δρόμους δίπλα στις στάχτες είναι σπαρακτικές.

Τα συγκεκριμένα ελάφια ανήκουν σε προστατευόμενο είδος που ζει μόνο στη Ρόδο και ο πληθυσμός τους ήταν ήδη χαμηλός.

Πρόκειται για το προστατευόμενο είδος ελαφιού Πλατώνι ή αλλιώς dama-dama που υπήρχε από την προϊστορία στη Ρόδο.

Ο λαός της Ρόδου συνυπάρχει έτη πολλά με τα συγκεκριμένα ελάφια. Η τελευταία καταμέτρηση που έγινε το 2020 ήταν περί τα 5.000 ελάφια αυτού του είδους.

