Ρόδος: Ελεύθεροι ο θείος και ο υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου για την 3χρονη που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν ο θείος της 3χρονης και ο υπεύθυνος τουριστικού πρακτορείου που είχαν συλληφθεί μετά τον εντοπισμό του κοριτσιού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι Αρχές είχαν συλλάβει τον θείο του παιδιού από τη Βρετανία και τον υπεύθυνο του τουριστικού πρακτορείου, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοίκιασε το ξενοδοχείο δεν έχουν συλληφθεί, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρόδος: Έμεινε κάτω από το νερό για 7 λεπτά

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, το κοριτσάκι βρισκόταν στην πισίνα περίπου για 7 λεπτά μόνο του, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Οι Αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου, βάσει του οποίου προκύπτουν:

11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Επίσης, κατά την ίδια πηγή, από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:

Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.

Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.

Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Το κοριτσάκι δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από Βρετανό γιατρό που βρισκόταν τυχαία εκεί και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπιστώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η 3χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.