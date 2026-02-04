Ροδόπη: Παραμένει προφυλακισμένος ο 55χρονος για σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία

Ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης παραμένει κρατούμενος, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών, καθώς κατηγορείται για απόπειρα δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο.

Σήμερα, Τρίτη (04/02), ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης ώστε να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στη Γερμανία, μετά από αίτημα των αντίστοιχων αρχών.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ, το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το ζήτημα της έκδοσης και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα και αφορούσε επτά περιπτώσεις απόπειρας δολιοφθοράς σε πέντε διαφορετικά πολεμικά πλοία, τα οποία κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της γερμανικής ναυπηγικής επιχείρησης Blohm & Voss, που λειτουργεί στο λιμάνι του Αμβούργου και είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές και ναυπηγικές βάσεις στην Ευρώπη.

Κατηγορείται και δεύτερο άτομο για την υπόθεση

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Αμβούργου, στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 38χρονος Ρουμάνος, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Η έρευνα των γερμανικών αρχών δείχνει ότι και οι δύο άνδρες απασχολούνταν με συμβάσεις έργου σε τοπική εταιρεία που παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες αντιδιαβρωτικής και επιφανειακής προστασίας πλοίων.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο των ερευνών των γερμανικών διωκτικών αρχών εντοπίστηκε και ένα περιστατικό από τις αρχές του 2025, όταν 20 κιλά αμμοβολής βρέθηκαν μέσα στο μπλοκ του κινητήρα της κορβέτας Emden. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει σύνδεση με δεύτερο περιστατικό στην κορβέτα Koln, όπου οι δύο άνδρες φέρονται ότι τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς αποσύνδεσαν τον κεντρικό διακόπτη, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος. Τα γερμανικά μέσα σημειώνουν ότι οι ενέργειες αυτές εντοπίστηκαν εγκαίρως, αποτρέποντας σοβαρές ζημιές στα πλοία.