Ποιο είναι το προφίλ του 54χρονου Έλληνα από τη Θράκη που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού

Στη Ροδόπη, και συγκεκριμένα στο χωριό Κοπτερό του δήμου Ιάσμου, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (03.02) ένας 54χρονος Έλληνας μουσουλμανικού θρησκεύματος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για υπόθεση σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία.

Ο 54χρονος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και φέρεται να εμπλέκεται, μαζί με έναν Ρουμάνο υπήκοο, σε απόπειρα δολιοφθοράς σε πολεμικό σκάφος του Γερμανικού Ναυτικού.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ταυτόχρονης επιχείρησης σε Ελλάδα, Γερμανία και Ρουμανία, υπό τον συντονισμό της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, με έδρα τη Χάγη. Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του στη Ροδόπη, οι Αρχές κατέσχεσαν ψηφιακά και άλλα πειστήρια, τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω εξέταση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

6 κινητά τηλέφωνα

3 φορητά μέσα μεταφοράς δεδομένων (usb – stick)

1 κάρτα SIM

1 σκληρός δίσκος υπολογιστή

το χρηματικό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα (370) ευρώ

δεκαεννέα (19) βιβλιάρια τραπέζης

ένα μπουφάν

μία (1) φόρμα εργασίας,

Κατηγορίες για σαμποτάζ σε πολεμικά πλοία

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, επιχείρησαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε κορβέτες που προορίζονταν για το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο της πόλης.

Ειδικότερα, φέρονται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα πλοίου, να τρύπησαν γραμμές τροφοδοσίας νερού, να αφαιρέσουν καπάκια από δεξαμενές καυσίμων και να απενεργοποιήσουν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης, λίγο πριν την αναχώρηση της κορβέτας «Emden» για το Κίελο, στα μέσα Ιανουαρίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στα πλοία ή να καθυστερήσουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια της Γερμανίας και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Eurojust, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διαμερίσματα που συνδέονται με τους υπόπτους στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.