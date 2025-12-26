Ροδόπη: «Δεν προλάβαμε να το βγάλουμε – Από τη σόμπα ξεκίνησε η φωτιά» είπε ο παππούς του 7χρονου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης μετά τον θάνατο ενός 7χρονου παιδιού από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας τα ξημερώματα της Παρασκευής 26/12.

Συγκεκριμένα, το 7χρονο αγοράκι δυστυχώς υπέκυψε στα εγκαύματα που προκλήθηκαν από την φωτιά.

Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και οι γονείς του άτυχου αγοριού, με τον μικρότερο 5χρονο αδελφό του να καταφέρνει με τη βοήθεια του πατέρα του να σωθεί φέροντας κάποια τραύματα από εγκαύματα και τον πατέρα των αγοριών να φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το 5 ετών αγοράκι είναι σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στα πόδια, στα χέρια και το πρόσωπο.

Μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μπήκε κατευθείαν στην Παιδοχειρουργική και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ο πατέρας με εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού και η μητέρα που εισέπνευσε καπνό και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Κατά τις 5:30 η ώρα, άρχισε να φωνάζει η νύφη και ο γιος μου “φωτιά, φωτιά”. Το ένα το βγάλαμε το μικρό και το άλλο δεν το προλάβαμε. Πολλή φωτιά είχε και καπνό. Εγκλωβίστηκε (το 7χρονο) εκεί που κοιμόταν. Όλοι κοιμόντουσαν. Στην αρχή πήρε το ένα δωμάτιο φωτιά και μετά πήρε και το άλλο. Από τη σόμπα πήρα φωτιά, ξυλόσομπα» ανέφερε στο ΕΡΤNEWS ο παππούς του άτυχου παιδιού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξυλόσομπα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 6 περίπου το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιο των παιδιών, όπου κοιμόταν και η μητέρα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καθώς το σπίτι εσωτερικά είναι κατασκευασμένο με ξύλο και πλαστικό, με αποτέλεσμα το 7χρονο αγοράκι να βρει τραγικό θάνατο.

Η μονοκατοικία διαθέτει δώδεκα δωμάτια. Σε αυτά ζει το ζευγάρι με τα παιδιά του, και παππούς – γιαγιά. Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποιεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής.