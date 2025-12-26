Ροδόπη: Σε σοβαρή κατάσταση ο 6χρονος αδελφός του αδικοχαμένου 7χρονου – Στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Μία οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα σήμερα (26/12) τα ξημερώματα στην Ροδόπη μετά φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο χωριό Ρίζωμα.

Από την φωτιά ανασύρθηκε νεκρός ο 7χρονος γιος της οικογένειας, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ο αδελφός του (6 ετών) και οι γονείς των παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το 6 ετών αγοράκι είναι σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στα πόδια, στα χέρια και το πρόσωπο.

Μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μπήκε κατευθείαν στην Παιδοχειρουργική και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ο πατέρας με κάποια εγκαύματα και η μητέρα που εισέπνευσε καπνό αλλά είναι καλά στην υγεία της.

Την φωτιά κατάλαβαν οι γείτονες της οικογένειας που κάλεσαν την πυροσβεστική. Δυστυχώς, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της πυροσβεστικής, ο 7χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξυλόσομπα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 6 περίπου το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά στο δωμάτιο των παιδιών, όπου κοιμόταν και η μητέρα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, καθώς το σπίτι εσωτερικά είναι κατασκευασμένο με ξύλο και πλαστικό, με αποτέλεσμα το 7χρονο αγοράκι να βρει τραγικό θάνατο.

Η μονοκατοικία διαθέτει δώδεκα δωμάτια. Σε αυτά ζει το ζευγάρι με τα παιδιά του, και παππούς – γιαγιά.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς πραγματοποιεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής.