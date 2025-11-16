Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ροδόπη: Αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες έπεσε σε χαράδρα – Νεκρό ένα άτομο

Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής τα στοιχεία του θύματος

Σε χαράδρα έπεσε ΙΧ αυτοκίνητο που μετέφερε μη νόμιμους μετανάστες. Το γεγονός συνέβη χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Ροδόπης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης εντόπισαν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, ενός μη νόμιμου μετανάστη, καθώς επίσης και τον τραυματισμό τριών μη νόμιμων μεταναστών, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Συνοριακής Σαπών, σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

